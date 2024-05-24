Принадлежавший экс-замглавы Минобороны Иванову автомобиль сняли с продажи

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 16 0

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Принадлежавший экс-замглавы Минобороны Иванову автомобиль сняли с продажи

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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Внедорожник Chevrolet Suburban, с 2019 по 2023 год принадлежавший бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, сняли с продажи. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, автомобиль переоформили в прошлом году на его экс-супругу Светлану. Она, в свою очередь его продала после ДТП. Новые владельцы авто планировали перепродать его за 2,5 миллиона рублей, но в итоге отменили свое решение по неизвестной причине.

Тимура Иванова задержали 23 апреля, на следующий день его отстранили от должности и арестовали сроком на два месяца. По версии следствия, бывший чиновник получил взятку в более чем миллиард рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что был арестован начальник главного управления связи Вооруженных сил России и замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин — они также обвиняются в получении взятки.

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