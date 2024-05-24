В Японии умерла собака из популярного мема Doge

Собака породы сиба-ину по кличке Кабосу, которая была героиней известных мемов о Доге, умерла в возрасте 18 лет. Об этом сообщила в личном блоге в социальных сетях ее хозяйка Ацуко Сато.

Собака Кабосу. Фото: Instagram* / kabosumama

«В прекрасное утро, пока я гладила его во сне, он тихо скончался. Ты долго был единственным, кто любил меня. Спасибо. Я была самой счастливой владелицей собаки в мире. И я все еще продолжаю думать, что ты всегда будешь продолжать махать хвостом и улыбаться мне», — рассказала она.

С 2022 года Кабосу болела — у нее обнаружили лейкемию, а также проблемы с печенью и желчевыводящих протоков. В последнее время собака практически не двигалась и потеряла зрение.

О Кабосу люди узнали из блога ее хозяйки в 2010-м. Фотографии завирусились в Сети, став мемом из-за мимики Кабосу. Причиной популярности послужило еще неправильное написание слова «собака» — doge вместо dog.

Позже программисты даже создали криптовалюту Dogecoin с изображением собаки.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер знаменитый сиба-ину из мема Чимс.

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