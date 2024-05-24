На Западе увидели готовность Путина закончить конфликт на Украине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 92 0

Reuters: Путин готов закончить конфликт на Украине

На Западе увидели готовность Путина закончить конфликт на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Kaniuka Ruslan

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Кремль в очередной раз озвучил позицию президента России по мирным переговорам.

Президент РФ Владимир Путин способен вести боевые действия на Украине столько, сколько потребуется, но при этом в любой момент готов закончить конфликт. Об этом пишет Reuters со ссылкой на близкие к Кремлю анонимные источники.

«Путин может сражаться столько, сколько потребуется, но он также готов к прекращению огня», — цитирует агентство одного из высокопоставленных собеседников.

Прежде пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, к которому журналисты обратились за комментариями, напомнил, что Путин неоднократно подчеркивал готовность России к мирным переговорам по Украине.

Отвечая на вопросы журналистов в Китае, президент РФ отметил, что Россию на переговорах с Украиной в Турции в 2022 году в очередной раз обманули.

Путин напомнил, что Москва никогда не отказывалась от решения конфликта дипломатическим путем, однако именно Киев заблокировал диалог, причем на законодательном уровне. Также Путин подчеркнул, что украинские политики вышли из переговорного процесса, как только войска были отведены из-под Киева.

После этого, по словам главы государства, Россия должна тщательно анализировать, с кем имеет дело, прежде чем вступать в диалог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в СНБО Украины допустили переговоры с Россией.

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