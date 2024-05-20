«Ситуация крайне сложная»: в СНБО Украины допустили переговоры с Россией

|
Евгения Романова
Евгения Романова 203 0

Секретарь СНБО Литвиненко: Украина осознает, что конфликт закончится диалогом

«Ситуация крайне сложная»: в СНБО Украины допустили переговоры с Россией

Фото: © РИА Новости / Максим Гучек

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Владимир Путин при этом недавно отмечал, что в 2022 году Москву в очередной раз обманули во время встречи в Стамбуле.

Киевский режим осознает, что конфликт закончится переговорами. Об этом этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Литвиненко, его слова приводит пресс-служба СНБО на странице в соцсети.

«Ситуация на фронте является крайне сложной, но далеко не катастрофической… Украина четко осознает, что война закончится переговорами», — сказал Литвиненко.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили российскую СВО как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал со ссылкой на слова Путина, что Россию на переговорах с Украиной в 2022 году в очередной раз обманули. Президент напомнил: Москва никогда не отказывалась от дипломатического пути урегулирования конфликта.

Тема:
Спецоперация
20 мая
Индия заявила о планах участвовать в конференции по Украине в Швейцарии
20 мая
«Получают обратно»: Захарова отреагировала на слова Каллас об инструкторах НАТО на Украине
20 мая
Российские войска полностью освободили Белогоровку в ЛНР
20 мая
Украинские боевики нанесли удар по жилым кварталам в окрестностях Луганска
20 мая
«Охвачен страхом»: в СВР указали на низкий рейтинг популярности Зеленского в ВСУ
20 мая
Семь беспилотников сбили за ночь над Белгородской и Курской областями
20 мая
На Украине заявили о потере 90% тепловых энергомощностей
20 мая
«Принципиальная позиция»: в Крыму оценят ущерб от обстрелов со стороны Украины
20 мая
«В критическом состоянии»: ВСУ не могут выдержать «натиск» армии России
20 мая
Из подручных средств: пленный рассказал о «нулевой обороне» под Харьковом
+21° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
90.99
0.07 98.78
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:15
США разрабатывают санкции против Грузии из-за закона об иноагентах
18:02
«На всю оставшуюся жизнь»: чем рискует отказавшаяся от помощи врачей Бритни Спирс
17:48
Замглавы Минобороны РФ назначен аудитор из Счетной палаты Олег Савельев
17:45
«Кровавый навет»: офис Нетаньяху о решении МУС по аресту премьера Израиля
17:44
Ошибка новичка: что нужно знать начинающему продавцу на маркетплейсах
17:32
Поворот не туда: полиция сорвала дрифт-вечеринку в Петербурге

Сейчас читают

«Укрэнерго»: отключения на Украине продлятся летом, осенью, зимой…
Аяза Шабутдинова оставили в СИЗО по делу о мошенничестве
Николай Носков повторно заболел пневмонией в больнице
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео