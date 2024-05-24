Уровень доверия россиян Владимиру Путину превысил 80%

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 8 0

ФОМ: 80% россиян доверяют президенту РФ Путину

Уровень доверия россиян Владимиру Путину превысил 80%

Фото: © РИА Новости / Михаил Терещенко

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Восемь из десяти граждан страны считают, что президент хорошо исполняет свои обязанности.

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 80% граждан страны, а 82% хорошо оценивают его работу. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда Общественное мнение (ФОМ).

Так, восемь из десяти россиян (82%) сказали, что Путин хорошо исполняет свои обязанности. О доверии Путину высказались 80% респондентов.

Опрос был проведен 17–19 мая 2024 года среди 1,5 тысячи человек в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах России.

Агентство Reuters на днях опубликовало данные опроса, согласно которым рейтинг американского президента Джо Байдена за последние два года упал до рекордного минимума. Так, работу главы США на сегодня одобряют лишь 36% избирателей, а более 40% американцев считают, что предыдущий президент Дональд Трамп проводил лучшую экономическую и миграционную политику, нежели Байден.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составил почти 80% по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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