Отходя в мир иной: эти признаки указывают на скорую смерть человека

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 36 0

The Daily Express: на скорую смерть могут указывать отдышка и сильная усталость

Отходя в мир иной: эти признаки указывают на скорую смерть человека

Фото: www.globallookpress.com / Richard Weidinger

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Какие неочевидные симптомы указывают на приближающуюся кончину?

Сильная одышка или «воздушный голод» может быть одним из признаков, указывающих на скорое приближение смерти. К такому выводу пришли ученые Национального института старения. О результатах исследования пишет The Daily Express.

Также самыми распространенными симптомами являются чрезмерное ухудшение внимательности, депрессия и повышенная тревожность. Кроме того, о приближающейся кончине порой говорят сильная усталость и даже сонливость.

Согласно исследованию, люди, которые в скором времени ушли из жизни, перед смертью в основном находились в состоянии покоя, больше спали и становились менее активными. Умирающим также тяжело давалась сконцентрировать на чем-либо внимание.

По мнению ученых, результаты проделанной работы позволят своевременно оказать угасающему человеку необходимую поддержку и уход.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые нашли способ продления жизни на пять лет.

 

 

 

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