Фатальная ошибка: умерла блогер Татьяна Димитриева

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 43 0

SCMP: умерла блогер Татьяна Димитриева

Фатальная ошибка: умерла блогер Татьяна Димитриева

Фото: ВКонтакте / Татьяна Димитриева /eldarova

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Она почувствовала себя плохо после пикника с друзьями.

Блогер и преподаватель китайского языка Татьяна Димитриева умерла в апреле этого года после посиделок с друзьями. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Девушка стала популярна в Китае благодаря блогу в местной соцсети Douyin, который она вела вместе со своим мужем Ван Тао. Супруги активно делились моментами из своей жизни — походы в горы, рыбалки, изучение языков.

Несмотря на простую концепцию блога, паре удалось набрать довольно большую аудиторию в 50 тысяч подписчиков. Подписчики ласково называли Татьяну «Нана».

Однако последние события навсегда омрачили жизнь семьи. После апрельского пикника в компании друзей девушке внезапно стало плохо, она стала жаловаться на сильную головную боль. По словам мужа, он сначала не знал, что творится с его женой.

«У нее не только не утихла головная боль, но и началась безостановочная рвота. Она была в замешательстве», — вспоминает супруг девушки.

Татьяну экстренно госпитализировали в клинику провинции Гуйчжоу. Там она лежала в реанимацию, где впала в кому на 38 дней.

Супруг девушки делился с подписчиками кадрами Татьяны из больничной палаты. Он до последнего верил, что его жена сможет выкарабкаться и восстановиться. Однако чуда не случилось и девушка умерла 5 мая, не приходя в сознание. Ей было всего 31 год.

Ранее, когда Татьяна возвращалась с пикника и почувствовала себя плохо, она в итоге рассказала мужу, что приняла обезболивающие таблетки. Именно это стало фатальной ошибкой для девушки, так как во время посиделок с друзьями Татьяна пила вино, а вернувшись домой, взяла еще две бутылки пива.

«Позже она сказала, что у нее болит голова и проглотила несколько таблеток, которые привезла из России. Я нервничал, потому что не знал, что это за препарат», — рассказывал Ван.

Именно совмещение спиртных напитков и медикаментов, тем более в больших дозах, крайне негативно сказалось на организме.

«Нана ушла от нас навсегда! Вчерашний поцелуй был нашим последним поцелуем. Я больше никогда не смогу поцеловать Нану, никогда!» — написал Ван в личном блоге после новости об уходе жены.

Супруги были женаты всего один год. общих детей у них не было. У Вана есть две дочери от прошлого брака.

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Фатальная ошибка: умерла блогер Татьяна Димитриева

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