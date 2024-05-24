Путин: западные границы Союзного государства надежно прикрыты

Западные границы Союзного государства надежно прикрыты. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

Глава государства отметил, что безопасность обеспечивает, в том числе, размещение современных оборонных комплексов и тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.

«Все это надежно прикрывает западные рубежи наших стран и Организацию договора о коллективной безопасности», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

Российский лидер также отметил регулярно проводимые учения стратегических и нестратегических сил сдерживания, которые необходимы для отработки слаженности армий двух государств, а не для создания напряженности.

Путин подчеркнул, что сотрудничество России и Белоруссии в вопросах обеспечения безопасности будет укрепляться и дальше, и Россия относится к безопасности Белоруссии также серьезно, как и к собственной.

Ранее сообщал о том, что Путин сказал о будущем Ирана после гибели Раиси.