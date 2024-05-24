ФТС пресекла вывоз военного оборудования из России на Украину
Фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы.
Фото: Telegram / ФТС России | ProТаможню / customs_rf
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Таможенники пресекли вывоз военного оборудования из России на Украину. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС.
«Запчасти для сброса снарядов и ракет военной авиацией не позволили вывезти на Украину таможенники», — говорится в заявлении.
Супруги-москвичи и их грузинские сообщники, по данным ведомства, работали по указанию зарубежных координаторов. ФТС совместно с ФСБ изъяли 12 балочных держателей.
Половину перехватили в микроавтобусе на Верхнем Ларсе, на пути в Грузию, а остальные — в мастерской по сборке военной продукции в Москве. После их задержания было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде военной техники, совершенной группой лиц.
Ранее 5-tv.ru писал, что сотрудники ФСБ пресекли в Белгородской области контрабандный канал поставки продукции военного назначения на территорию Украины.
В результате в отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по статье УК «Контрабанда материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники».
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