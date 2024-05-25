На Западе назвали самое уязвимое место НАТО

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 41 0

Bloomberg: Аландские острова являются уязвимым местом Финляндии и НАТО

На Западе назвали самое уязвимое место НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Robert Michael

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В Финляндии уже начали бить тревогу по этому поводу.

Уязвимым местом для НАТО и Финляндии в частности являются имеющие особый демилитаризованный статус Аландские острова. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Если у вас будут все Аландские острова, вы сможете перекрыть морское сообщение как с Ботническим, так и с Финским заливом… Тогда мы сильно облажаемся», — сказал бывший генерал-майор армии Финляндии Пекка Товери.

При этом он предложил закрыть консульство России на Аландских островах и позволить проводить на этой территории тренировки финским войскам. Около 96% торговых потоков Финляндии проходит по морским путям в районе Аландов.

В этом районе расположены ключевые объекты энергетической и коммуникационной инфраструктуры. Среди них — подводные кабели интернета.

Ранее 5-tv.ru писал, что Финляндия начала страдать из-за русофобской повестки.

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