«Для нас очевидно»: стали известны причины сброса воды с плотины ДнепроГЭС

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 20 0

Член ОП Малькевич: ВСУ сбрасывают воду с ДнепроГЭС для замедления войск РФ

«Для нас очевидно»: стали известны причины сброса воды с плотины ДнепроГЭС

Фото: ИТАР-ТАСС / ТАСС

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Киевский режим предпринимает попытки отложить неизбежное.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) приняли решение сбросить воду из плотины на ДнепроГЭС для того, чтобы попытаться замедлить успехи российских военнослужащих. Такое мнение в беседе с агентством ТАСС высказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты (ОП) РФ Александр Малькевич.

«Для нас очевидно, что одна из причин — это успехи наших войск непосредственно на самом левом берегу Днепра. Не только в Крынках, но и в целом наведение порядка полностью у нас на левом берегу. А главное, я знаю, что наши (бойцы. — Прим. ред.) многократно в ходе своих операций уничтожали украинские опорники», — сказал он.

Малькевич также отметил, что продолжает поддерживать связь с российскими военными. Кроме того, собеседник агентства подчеркнул: ВСУ лишь пытаются отложить неизбежное освобождение русского города Херсона.

«И потерь настолько много со стороны ВСУ, что это уже сложно скрывать. Поэтому принято решение затопить», — заметил сопредседатель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рогов опроверг информацию об открытии шлюзов на плотине ДнепроГЭС.

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