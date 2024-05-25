Рогов опроверг информацию об открытии шлюзов на плотине ДнепроГЭС

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 35 0

Что там происходит на самом деле?

Рогов опроверг информацию об открытии шлюзов на плотине ДнепроГЭС

Фото: Струнин Анатолий / ТАСС

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Шлюзы на ДнепроГЭС по-прежнему закрыты. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.

«Шлюзы на плотине ДнепроГЭС по-прежнему закрыты. Вероятно, в оценке происходящего закралась неточность — шлюзы перепутали с шандорными затворками на гребле ДнепроГЭС», — написал он в Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об открытии Украиной всех шлюзов на плотине Днепровской ГЭС. 

Большой потоп населенным пунктам не грозит, уточнил он. Однако острова в дельте Днепра находятся в наиболее вероятной зоне подтопления.

Тема:
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