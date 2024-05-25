Сорвались в пропасть: снежный карниз обрушился вместе с альпинистами на Эвересте

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 29 0

Снежный карниз на Эвересте не выдержал вес альпинистов и обвалился

Сорвались в пропасть: снежный карниз обрушился вместе с альпинистами на Эвересте

Фото: www.globallookpress.com / Cfoto

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Двое человек теперь числятся пропавшими без вести.

Снежный карниз на горе Эверест обвалился вместе с альпинистами. С обрыва упали несколько человек. Видео с места происшествия опубликовало издание URA.RU в своем Telegram-канале.

Тропа, предназначенная для восхождения, обрушилась под весом сотен человек из-за большой «очереди». Четверо альпинистов смогли спастись, поднявшись на веревке, однако двое упали и теперь считаются пропавшими без вести.

Информации о том, если ли среди туристов граждане России, на данный момент нет.

Поиски пропавших альпинистов уже завершены. Они так и не были найдены.

Эверест — самая высокая гора в мире. Ее высота составляет выше восьми тысячи метров. В год на вершину поднимается около семи сотен человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что один человек погиб и еще семь пропали при крушении вертолетов в Японии.

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