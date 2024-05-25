Нечаев в центре имени Кулакова рассказал о проектах по поддержке молодых мам

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 4 0

Именно там медики помогают появиться на свет тысячам новорожденных, у которых было мало шансов на рождение.

Фото, видео: Рюмин Александр / ТАСС;5-tv.ru

Развитие инновационных технологий в перинатальной медицине обсудили в Москве. Площадкой для дискуссии стал Национальный центр имени Кулакова, где ежегодно помогают появиться на свет тысячам новорожденных, у которых было мало шансов на рождение. Одним из ее участников стал председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев, который рассказал о новой программе поддержки для молодых мам и первых ее результатах.

«Новое здоровое поколение. Мы пока решили не разговаривать, а делать. (Мы. — Прим. ред.) сделали первые три проекта. Вот первые 260 тысяч витамина D наши партнеры выпустили. Сейчас приступаем к тому, чтобы собрать заявки, кому это надо», — заявил председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Также Алексей Нечаев посетил перинатальный центр, чтобы лично пообщаться с врачами и молодыми родителями и отметил, что новый проект партии будет включать в себя психологическую поддержку и профилактику послеродовой депрессии.

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