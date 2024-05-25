Путин сообщил о росте выпуска боеприпасов в России в 14 раз за два года

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Президент поблагодарил руководство и коллективы предприятий ОПК за успешную реализацию масштабных задач.

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

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Объем выпуска боеприпасов в России вырос в 14 раз за два года, а беспилотников — в четыре раза. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями оборонных предприятий в Королеве.

По словам главы государства, с 2021 по 2023 год производство ракетно-артиллерийского вооружения в стране выросло более чем в 22 раза, средств радиоэлектронной борьбы и разведки — в 15 раз, боеприпасов и средств поражения — в 14 раз, автомобилей — в семь раз.

Кроме того, в шесть раз увеличился выпуск средств индивидуальной бронезащиты, в четыре раза — авиационной техники и беспилотных летательных аппаратов, почти в 3,5 раза — бронетанкового вооружения.

Путин назвал хорошими темпы роста производства вооружений и поблагодарил предприятия ОПК за успешную реализацию масштабных задач.

Первый вице-премьер Денис Мантуров ранее сообщил о создании новой государственной программы вооружений России на ближайшие десять лет — с 2025 по 2034 год.

По словам Мантурова, работа над программой ведется во взаимодействии с Минобороны, Минпромторгом и Военно-промышленной комиссией. Известно, что в документе должен появиться раздел технологий искусственного интеллекта, что обусловлено новыми реалиями ведения боя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за рубежом растет спрос на российское оружие, применяемое в ходе проведения спецоперации. По данным «Ростеха», экспортный портфель российской оружейной отрасли на сегодня составляет почти 60 миллиардов долларов.

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