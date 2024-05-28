Переговоры Лихачева и Гросси начались в Калининграде

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Евгения Романова
Евгения Романова 105 0

Главы «Росатома» и МАГАТЭ обсуждают технические аспекты вокруг Запорожской АЭС.

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Пресс-служба «Росатома»; 5-tv.ru

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Переговоры генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева и главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по Запорожской АЭС начались в Калининграде. Об этом сообщил корреспондент «Известий».

Самолет, на котором Гроссии прибыл из Вены, сел в аэропорту «Храброво» в Калининграде в 08:01 по местному времени. Планировалось, что встречу глава МАГАТЭ с российской делегацией, в составе которой будут представители Минобороны, МИД, «Росатома» и Ростехнадзора, проведут на территории воздушной гавани.

Прежде Гросси заявлял о своем намерении посетить Россию и провести переговоры по техническим аспектам вокруг Запорожской атомной электростанции. Кроме того, глава МАГАТЭ считает своей обязанностью раскрыть общественности виновника обстрелов ЗАЭС. Однако сделает он это только после получения доказательств. По словам Гросси, экспертам нужны данные, подтверждающие происхождение снаряда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МАГАТЭ заявили об отключении Запорожской АЭС от основной линии питания. По мнению Гросси, станция находится в ситуации опасности.

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