Суд вынес приговор по делу о взрыве в шахте «Листвяжная»

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Эксклюзив 72 0

Главного инженера шахты «Листвяжная» приговорили к четырем годам тюрьмы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Simon Belcherf; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Катастрофа в Кемеровской области унесла жизни 51 человека.

В Кемеровской области суд признал виновным главного инженера шахты «Листвяжная». Как стало известно 5-tv.ru, Анатолия Лобанова приговорили к четырем годам лишения свободы.

Наказание Лобанов будет отбывать в колонии общего режима. Также в течение трех лет ему запрещено заниматься деятельность, связанной с опасными производствами.

Речь идет об аварии в «Листвяжной», произошедшей в 2021 году. Тогда из-за высокой концентрации в шахте произошел взрыв метана. ЧП унесло жизни 51 человека — 46 горняков и пяти спасателей, еще десятки людей пострадали.

В суде было установлено, что Лобанов допустил нарушения, которые и привели к аварии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елена Блиновская погасила долг в 140 миллионов рублей.

+17° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
88.44
-0.25 96.24
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:11
Пожелание смерти: можно ли дарить зажигалку любимому человеку
0:53
В Армении приостановили вещание российского Первого канала
0:35
Преподал урок права: Путин уличил Зеленского в нарушении Конституции Украины
0:17
Иногда созваниваются: как изменились отношения солиста «На-На» Жеребкина с Алибасовым
23:59
Лидера оппозиционной в Молдавии партии «Шанс» задержали в Кишиневе
23:42
В России можно будет проверить свое здоровье с помощью селфи

Сейчас читают

Целое «Лебединое озеро» самолюбования: что не так с главным русским балетом в Казани?
В России изобрели безболезненный и бескровный метод удаления геморроя
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео