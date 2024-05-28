Суд вынес приговор по делу о взрыве в шахте «Листвяжная»

Катастрофа в Кемеровской области унесла жизни 51 человека.

В Кемеровской области суд признал виновным главного инженера шахты «Листвяжная». Как стало известно 5-tv.ru, Анатолия Лобанова приговорили к четырем годам лишения свободы.

Наказание Лобанов будет отбывать в колонии общего режима. Также в течение трех лет ему запрещено заниматься деятельность, связанной с опасными производствами.

Речь идет об аварии в «Листвяжной», произошедшей в 2021 году. Тогда из-за высокой концентрации в шахте произошел взрыв метана. ЧП унесло жизни 51 человека — 46 горняков и пяти спасателей, еще десятки людей пострадали.

В суде было установлено, что Лобанов допустил нарушения, которые и привели к аварии.

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