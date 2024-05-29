Жертва или преступник? Мошенники «ловят» в сети желающих нелегально получить права

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Роскомнадзор заблокировал 30 тысяч мошеннических сайтов в 2024 году

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Каким образом работают нелегальные сервисы?

В России активизировались мошенники, которые предлагают недобросовестным гражданам получить водительские права в обход экзаменов. «Известия» выяснили, что с начала года Роскомнадзор заблокировал более 30 тысяч сайтов, которые рекламировали незаконные услуги.

Создавая такой интернет-ресурс, аферисты даже не скрывают своих преступных намерений. На портале прямо предлагают якобы «легально» и без лишних хлопот купить права «под ключ».

А, чтобы придать пользователю уверенности, мошенники пишут поддельные отзывы о своей работе, а также указывают на сайте перечень фейковых партнеров, например, страховые или автомобильные компании, а иногда и вовсе Госавтоинспекцию.

Жертва заполняет анкету и сама отправляет мошенникам паспортные данные и номер телефона. Зачастую этого уже достаточно, чтобы получить доступ к аккаунтам или украсть со счета деньги.

В Роскомнадзоре отдельно подчеркнули, что попытка воспользоваться такой услугой может привести к наказанию самой жертвы, ведь фактически речь идет о подделке документов. А это — уголовно наказуемо.

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