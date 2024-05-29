«Мы общаемся с ним по-человечески»: Михаил Боярский высказался о зяте Матвееве

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 160 0

Артист Михаил Боярский рассказал о своих хороших отношениях с зятем Матвеевым

«Мы общаемся с ним по-человечески»: Михаил Боярский высказался о зяте Матвееве

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Знаменитый артист также раскрыл свое отношение к внукам.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский тепло высказался о муже своей дочери актере Максиме Матвееве, о чем он рассказал в интервью «Антенне-Телесемь».

«Мы общаемся по-человечески, и он не несет шлейфа своих былых заслуг», — подчеркнул 74-летний артист Михаил Боярский.

Речь идет о том, что в сети на момент заключения брака Елизаветы Боярской с Максимом Матвеевым в 2010 году его сильно критиковали в сети, называя девушку разлучницей. До этого актер был женат на актрисе Яне Сексте, но в итоге порвал с ней отношения.

Более того, Михаил Боярский назвал зятя своим сыном, указав, что Матвеев «гораздо интереснее и разнообразнее», чем изначально может показаться со стороны. Причем артист очень любит проводить время со своими внуками, например, посещая с ними магазины игрушек — у Елизаветы Боярской и Максима Матвеева двое детей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Михаил Боярский раскритиковал увлечения своей внучки — год назад она решила стать певицей, но артисту не понравилось совершенно другое.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
89.26
0.82 96.89
0.65
Шесть знаков зодиака столкнутся с препятствиями: финансовый гороскоп на и...

Последние новости

1:17
«Возникают мутации»: раскрыта связь между возрастом отца и риском аутизма у ребенка
0:58
В России запретят высаживать животных из пригородных электричек
0:39
Лакомство или опасный яд? Кому категорически нельзя есть черешню
0:21
Протесты в Молдавии: оппозиция потребовала от Блинкена уехать из Кишинева
0:05
Идеально гладкое тело: плюсы и минусы разных способов удаления волос
23:38
«Раздавлен и уничтожен»: раскрыты все измены королевы Испании Летисии Филиппу VI

Сейчас читают

«Дайте грошей!»: «Соросята» с Порошенко с подачи США атакуют нелегитимного Зеленского
«Элемент запугивания»: за что поплатился задержанный в Молдавии Лунгу
«Кормил завтраками»: сына актера Владимира Литвинова обвинили в мошенничестве
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео