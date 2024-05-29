«Мы общаемся с ним по-человечески»: Михаил Боярский высказался о зяте Матвееве

Знаменитый артист также раскрыл свое отношение к внукам.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский тепло высказался о муже своей дочери актере Максиме Матвееве, о чем он рассказал в интервью «Антенне-Телесемь».

«Мы общаемся по-человечески, и он не несет шлейфа своих былых заслуг», — подчеркнул 74-летний артист Михаил Боярский.

Речь идет о том, что в сети на момент заключения брака Елизаветы Боярской с Максимом Матвеевым в 2010 году его сильно критиковали в сети, называя девушку разлучницей. До этого актер был женат на актрисе Яне Сексте, но в итоге порвал с ней отношения.

Более того, Михаил Боярский назвал зятя своим сыном, указав, что Матвеев «гораздо интереснее и разнообразнее», чем изначально может показаться со стороны. Причем артист очень любит проводить время со своими внуками, например, посещая с ними магазины игрушек — у Елизаветы Боярской и Максима Матвеева двое детей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Михаил Боярский раскритиковал увлечения своей внучки — год назад она решила стать певицей, но артисту не понравилось совершенно другое.