Путин назначил своего помощника Дюмина секретарем Госсовета

Президент России Владимир Путин назначил своего помощника Алексея Дюмина секретарем Государственного совета РФ. Соответствующая информация появилась на сайте Кремля.

«Назначить секретарем Государственного совета Российской Федерации помощника президента Российской Федерации Дюмина А. Г.» — сказано в сообщении.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Алексей Дюмин стал помощником президента РФ в мае 2024 года. Сообщалось, что он займется, в том числе, вопросами оборонно-промышленного комплекса и спортивной отрасли. Прежде Дюмин занимал пост губернатора Тульской области

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле объяснили новые должности помощника президента РФ Алексея Дюмина и замглавы администрации лидера страны Максима Орешкина. Путин подписал соответствующие указы 14 мая.