Мартынов о безразличии нынешнего общества: «Пырнули ножом — все проходят мимо»

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 1 018 0

Актер Александр Мартынов: современное общество очень зациклено на себе

Фото, видео: Щербак Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Что больше всего поражает актера в поведении людей?

Актер Александр Мартынов считает, что современное общество очень зациклено на себе. Об этом он рассказал в интервью 5-tv.ru.

По его словам, часто люди могут быть безразличны к беде других. Причем, такое отношение к окружающим артист заметил давно, как минимум 30 лет назад. В качестве примера он привел ситуацию, свидетелем которой стал в детстве.

«Возвращаясь из метро, вижу, лечит мужчина на земле, орет, говорит: „Помогите, ножом пырнули!“. И все проходят мимо. Вот такая у меня картина из 1990-х», — вспоминает актер.

Да и сейчас, по мнению Мартынова, в обществе все также, в большинстве своем, царит равнодушие. Звезда сериала «Универ» вспомнил другой случай, который произошел совсем недавно: зимой посреди подмосковного города он пытался помочь мужчине, лежащему в сугробе, пока прохожие вновь просто шли мимо.

По словам актера, было видно, что тот человек пьян. Но артист все же разбудил мужчину, чтобы тот не замерз насмерть.

«Тотальная невключенность в кого-то еще, помимо себя, присутствует», — считает Александр.

Более подробно о том, какое продолжение будет у сериала «Универ», о сложностях поиска новых ролей, о начале карьеры Александра в 90-х годах, а также о воспитании детей смотрите в нашем спецпроекте на Дзен.

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