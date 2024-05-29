Путин поддержал идею сформировать единую комплексную госпрограмму по спорту

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 28 0

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил распределить для нее уже имеющиеся ресурсы.

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

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Президент РФ Владимир Путин поддержал идею о формировании единой комплексной госпрограммы по спорту. Соответствующая инициатива обсуждалась в рамках заседания Совета по нацпроектам.

Инициатором предложения выступил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Как он отметил, формирование комплексной государственной программы по спорту — важная тема, которую нужно правильно сформулировать. В такую программу могли бы войти инфраструктурные мероприятия, мероприятия по массовому спорту, а также подготовка резерва.

«Они реализуются не только за счет средств федерального бюджета, но и за счет других источников. Примерно только 10% — это федеральный бюджет, а остальное — это средства регионов», — прокомментировал Чернышенко.

Президент поддержал идею заместителя председателя правительства. Он поинтересовался у Чернышенко, предлагает ли он распределить уже имеющиеся ресурсы. Выслушав его ответ, он также посоветовался с главой Минспорта Михаилом Дегтяревым. Он, в свою очередь, тоже поддержал инициативу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин привел в пример властям работу бойцов РФ на фронте.

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