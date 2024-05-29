Путин привел в пример властям работу бойцов РФ на фронте

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 526 0

Путин: российские власти должны работать, как на линии фронта

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Президент считает, что страна добьется поставленных целей, если власти будут чувствовать себя «мобилизованными».

Президент РФ Владимир Путин призвал власти страны работать так же усердно, как это делают сегодня российские бойцы на фронте. С такой просьбой он обратился к ним в рамках заседания Совета по нацпроектам.

Глава государства обратил внимание на то, какой исторический период сейчас проживает страна. По его словам, это должны понимать все структуры государственной власти. Они должны чувствовать себя «мобилизованными, и тогда страна сможет добиться успехов.

«Если мы это понимаем, то все, все должны работать, как на линии фронта», — отметил президент.

Россия продолжает проводить специальную военную операцию по защите Донбасса, о начале которой объявил президент РФ Владимир Путин в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ядерном паритете РФ после ударов ВСУ.

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