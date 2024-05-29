Путин поручил создать график догазификации СНТ к августу

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны к августу текущего года сделать график догазификации в садоводческих некоммерческих товариществах. Об этом сказано в документе на сайте Кремля.

«При участии единого оператора газификации, региональных операторов газификации и газораспределительных организаций утвердить планы-графики догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд. О результатах проинформировать Правительство Российской Федерации. Срок — 1 августа 2024 г», — сказано в документе.

Президент также поручил провести собрания для выноса решения о проведении данной процедуры на безвозмездной основе абсолютно для всех. По данному поручению Путин будет ждать отчет в те же сроки. Мероприятие направлено на поддержку граждан.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поддержал идею сформировать единую комплексную госпрограмму по спорту.