«Нет никаких проблем»: Айза рассказала, какой Егор Крид в постели

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 35 034 0

Айза сообщила, что у Егора Крида нет проблем в постели

«Нет никаких проблем»: Айза рассказала, какой Егор Крид в постели

Фото: Сандурская Софья / ТАСС

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Знаменитость призналась, что получала об исполнителе хорошие отзывы от его бывших спутниц.

Айза-Лилуна Ай во время недавнего интервью сыграла в небольшую игру — ей предложили выбрать, с кем из российских знаменитостей она закрутила бы роман. Среди претендентов был блогер Саша Стоун, певец Егор Крид и бизнесмен Павел Дуров. Айза неожиданно раскрыла интимные подробности из жизни исполнителя хита «Самая самая».

Айза призналась, что «любит Егорку» и наслышана от его бывших спутниц о том, какой он любовник.

«Он Рак… Но я, если честно, люблю Егорку. У меня с ним нет никаких проблем. Я знаю, что он хорош в постели. Все девки, кто с ним спал, это говорят», - заявила она во время одного из подкастов «Нового радио».

Бывшая жена рэпера Гуфа добавила, что кандидатура Крида для романа ее устраивает, потому что она предпочитает «брать проверенное». Но в конце концов свой выбор она остановила бы Дурове. Она призналась, что любит состоятельных мужчин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Егор Крид похвастался переменами в жизни.

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