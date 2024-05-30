Олаф Шольц хочет разрешить Украине бить по России западным оружием

Еще на прошлой неделе канцлер Германии выступал против этого и напоминал о «четких правилах», которые были оговорены с Киевом.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц готов выступить за разрешение Украине применять поставленное Западом вооружение для ударов вглубь России. Об этом сообщается в материале издания Politico, авторы ссылаются на информатора из политических кругов.

«Человек, знакомый с позицией правительства Германии, также сообщил, не вдаваясь в подробности, что Шольц выступает в пользу использования западного оружия против целей внутри России», — сказано в публикации.

В минувшее воскресенье Шольц выступал против ударов по российской территории и напоминал о «четких правилах», которые были согласованы с Киевом. В среду официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявлял, что кабмин пока не может обсуждать право Украины на удары вглубь территории России, так как это часть конфиденциальных договоренностей между государствами-партнерами.

Однако на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном Шольц не стал спорить, когда тот призвал разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) удары по Москве. Он ответил, что Киев «имеет законное право защищаться».

Ранее, писал 5-tv.ru, во Франции обсуждают вопрос отправки военных инструкторов на Украину.