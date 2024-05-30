Человек погиб, попав в двигатель самолета в аэропорту Амстердама
Как такое могло произойти?
Фото: www.globallookpress.com / Markus Mainka
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Человек попал в работающий двигатель самолета и умер на месте в аэропорту Схипхол в Амстердаме. Об этом сообщает авиакомпания KLM, с чьим бортом произошел инцидент.
«Сегодня в Схипхоле произошел инцидент со смертельным исходом, в ходе которого человек оказался в работающем двигателе самолета», — написала пресс-служба компании.
Отмечается, что человек погиб.
Самолет должен был проследовать по маршруту в Биллунн, однако пассажиры никуда не улетели. Теперь с ними работают представители компании.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Адыгее трехлетняя девочка заживо сгорела в машине, пока ее родители собирали клубнику.
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