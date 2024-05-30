Певцу Шарлоту продлили арест по делу о реабилитации нацизма до 24 июля

Молодого человека задержали в ноябре прошлого года.

Кировский районный суд города Самары решил продлить арест певцу Эдуарду Шарлоту до 24 июля, о чем 5-tv.ru сообщил адвокат Алексей Лапузин.

Отмечается, что 26-летнему артисту во время заседания стало плохо, но суд решил, что его жизни ничего не угрожает. Причем медицинские работники собирались госпитализировать обвиняемого, но в итоге Шарлота оставили под стражей. В итоге арест скандального певца продлили почти на два месяца.

По версии следствия, молодого человека обвиняют сразу по нескольким уголовным статьям — в оскорблении чувств верующих и реабилитации нацизма.

Некоторое время назад Шарлот эмигрировал в Армению, где сжег свой российский паспорт и записал это на видео. В социальные сети он выкладывал и другие провокационные ролики.

Артист вернулся в Россию, и в ночь на 22 ноября 2023 года в петербургском аэропорту Пулково его задержали сотрудники полиции. Ему был назначен административный арест на 13 суток с направлением в спецприемник. Впоследствии в зале Самарского областного суда Шарлот покаялся за свои поступки.

Ранее 5-tv.ru писал, как в начале мая защита скандально известного певца Эдуарда Шарлота приняла решение оспорить продление его ареста.