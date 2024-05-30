«Были влюблены все»: Андрей Ургант шокирован смертью Анастасии Заворотнюк

Заслуженная артистка России умерла сегодня ночью на 54-м году жизни.

Актер и телеведущий Андрей Ургант считает Анастасию Заворотнюк знаковой фигурой в искусстве и соболезнует всем близким артистки. Об этом он сообщил в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Ургант отметил, что не был близким другом Заворотнюк, но работал вместе с ней. У него сохранились только приятные воспоминания об Анастасии.

«В нее была влюблена половина мужского населения страны, абсолютно заслуженно. Она была хороша собой. Она несла радость, она несла веру в любовь в своем творчестве», — сказал актер.

По словам Урганта, с Анастасией было очень весело и приятно работать.

«Она была легким и отзывчивым человеком, была профессионалом и красавицей», — вспоминает он.

Помимо этого, Анастасия была также достаточно «толковым и разумным человеком», что, по словам Урганта, является «редким сочетанием».

«Я скорблю, и для меня это тоже большая утрата, как и для всех людей, которые были близкими людьми. Разделяю их боль и печаль», — подытожил Андрей Ургант.

Ранее 5-tv.ru писал, из-за чего умерла Анастасия Заворотнюк.