Песков сообщил о подготовке визита Владимира Путина во Вьетнам

Президент России Владимир Путин посетит Вьетнам, сейчас ведется подготовка его рабочего визита. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

«Подготовка визита действительно ведется. О сроках сообщим своевременно», — сказал он.

Прежде заместитель главы МИД России Андрей Руденко в беседе с представителями СМИ заявил, что подготовка визитов Путина в КНДР и Вьетнам находится в продвинутой стадии.

Следует отметить, что совсем недавно президент России посещал Китай, где провел переговоры с лидером Си Цзиньпином. А на прошлой неделе Путин был в Белоруссии.

В Минске состоялись российско-белорусские переговоры в расширенном составе, на которых обсудили дальнейшие конкретные шаги по реализации общих импортозамещающих проектов в микроэлектронике, машиностроении и других областях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кремле анонсировали визит Путина в КНДР. В последний раз лидер РФ посещал Северную Корею в 2000 году. Тогда он встретился в Пхеньяне с действующим на тот момент главой республики — Ким Чен Иром.