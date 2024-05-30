Садальский о Заворотнюк: «Прожила рай как актриса, но ад как человек»

Станислав Садальский: Заворотнюк прожила рай как актриса, но ад как человек
Фото, видео: Новодережкин Антон / ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Актер очень уважал стойкость коллеги.
Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский специально для 5-tv.ru рассказал, какой запомнил ушедшую из жизни после продолжительной болезни актрису Анастасию Завороотнюк. По его словам, она была стойким и мужественным человеком.
«Я выражаю огромное уважение Петру Чернышеву — ее супругу. Конечно, он удивительный человек. И Настя — ее мужество», — сказал Садальский.
Артист признался, что сам предлагал ей помощь, но та отказывалась. По его словам, Заворотнюк его поблагодарила за участие.
Артист рассказал, что Заворотнюк ни с кем из коллег эти годы связь не поддерживала, свое заболевание ни с кем не обсуждала.
«Она райскую жизнь прожила как актриса, но адскую как человек. Что она перенесла…», — сказал артист.
Как отметил Станислав Садальский, они с Анастасией много раз встречались на съемочных площадках. Снимались вместе в кино и сериалах.
«В „Няне“ (сериал „Моя прекрасная няня“, — прим. ред.) снимались, это был фейерверк. С ней была удивительная легкость», — поделился Станислав Садальский.
Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Машков отреагировал на смерть Анастасии Заворотнюк.
- 31 мая
- «Лети высоко»: Нижинская расплакалась из-за смерти Заворотнюк
- 31 мая
- Что скрывалось за улыбкой? В сети появилось последнее видео с Анастасией Заворотнюк
- 31 мая
- «Никогда не останавливаться»: жизнь и борьба актрисы Анастасии Заворотнюк
- 31 мая
- Онколог о перспективах лечения рака как у Заворотнюк: «Болезнь возвращается»
- 31 мая
- «Ее талант неоспорим»: учитель Заворотнюк о первых шагах в актерской карьере
- 31 мая
- Украинский певец Потап поглумился над Заворотнюк
- 30 мая
- «Про таких говорят — зажигалочка»: Угрюмов вспомнил, какой была Заворотнюк в студенческие годы
- 30 мая
- «Солнечная и жизнерадостная!» — Безрукова о знакомстве со скончавшейся Заворотнюк
- 30 мая
- «Муж сделал все, что мог»: как прошли последние дни Анастасии Заворотнюк
- 30 мая
- Стало известно место и время прощания с Анастасией Заворотнюк
Читайте также
42%
0.53 97.13
0.24
Нашли ошибку?