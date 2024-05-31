Молдавия и Украина договорились о поставках газа из России

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 76 0

Вlооmbеrg: Молдавия и Украина договорились о транзите газа РФ в Приднестровье

Молдавия и Украина договорились о поставках газа из России

Фото: www.globallookpress.com / Martin Schutt

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Пока что неизвестно, кто будет нести расходы за транзит.

Власти Молдавии и Украины договорились о сохранении поставок газа из России в Приднестровье после завершения контракта «Газпрома» с «Нафтогазом». Об этом сообщил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов агентству Bloomberg.

«Согласно предварительной сделке, новый маршрут через Турцию является жизнеспособным вариантом доставки российского газа в Приднестровье», — заявил министр.

Однако вопрос о том, кто будет нести расходы, остается открытым. Также пока не понятно, собирается ли «Газпром» платить транзитные сборы и прекратит ли поставки газа в Приднестровье после истечения договора в конце 2025 года. При этом официальные лица Молдавии не собираются мешать поставкам, чтобы не усугубить ситуацию в регионе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евросоюз утвердил запретительные пошлины на импорт зерна из России.

 

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