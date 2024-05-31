В Роспотребнадзоре усомнились в данных ВОЗ по распространению кори в России

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 20 0

Роспотребнадзор: данные ВОЗ о заболеваемости корью в Европе вызывают сомнения

В Роспотребнадзоре усомнились в данных ВОЗ по распространению кори в России

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В ведомстве напомнили, что в прошлом году больше всего случаев заболевания было зарегистрировано в Юго-Восточной Азии.

В Роспотребнадзоре усомнились в данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по которым Россию занесли в тройку лидеров по числу заражений корью среди стран европейского региона, пишет ТАСС. В ведомстве напомнили, что в Евросоюзе в статистику не попадают трудовые мигранты, в отличие от России.

«В России, в отличие от большинства зарубежных стран, функционирует система индивидуального учета и эпидемиологического расследования каждого случая любого инфекционного заболевания или подозрения на него», — подчеркнули в ведомстве.

В Роспотребнадзоре заявили, что сейчас Европа столкнулась с огромным потоком беженцев из Украины, которые не учитываются в статистике заболеваний. Это же касается и трудовых мигрантов — среди них иммунизация не проводится.

В России же, в отличие от Европы, иммунизация мигрантов имеется — среди них привито уже более 682 тысяч. Сама же вакцинация в очагах кори проводится оперативно — более 90% в итоге не имеют распространения.

По данным Роспотребнадзора, в последние почти два года в мире можно наблюдать неблагоприятную эпидситуации именно по кори. Причем в прошлом году большинство случаев приходилось не на Россию, а на регионы в Юго-Восточной Азии.

Ранее 5-tv.ru писал, нужно ли повторно прививаться от кори, если прошло уже много времени.

+27° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
89.79
0.53 97.13
0.24
Никакой бурной активности: китайский гороскоп на неделю с 3 по 9 июня

Последние новости

12:42
Останется на улице? Чем кончится разбирательство театра Маяковского и Макогона
12:26
По факту теракта в «Крокусе» возбуждено еще одно уголовное дело
12:12
В Роспотребнадзоре усомнились в данных ВОЗ по распространению кори в России
11:56
По запросу общества: налоговая выплата коснется четырех миллионов российских семей
11:42
Светлану Немоляеву выписали из больницы спустя четыре дня после госпитализации
11:26
Российские военные отразили попытку ВСУ атаковать Крымский мост ракетами ATACMS

Сейчас читают

Газ не включали, а долг растет: жильцов предупредили о главной ошибке с показаниями счетчиков
«Конкуренция остра как никогда, всем нужны российские туристы»
«Лети высоко»: Нижинская расплакалась из-за смерти Заворотнюк
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео