И драники, и сало: Лукашенко угостил Путина в Минске национальными белорусскими блюдами

Президент России побывал с двухдневным официальным визитом в Белоруссии.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в страну президента РФ Владимира Путина угощал его блюдами национальной белорусской кухни. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».

Отмечается, что сразу по прибытии российский лидер был приглашен в деревню под Минском на неформальный ужин, длившийся почти четыре часа.

На столе были исключительно блюда белорусской народной кухни: драники, запеченная картошка по-деревенски, мачанка с блинами, грибной суп, холодник, сало, домашний хлеб, маринованные грибы из Беловежской Пущи и сальтисон.

На десерт главам государств подали чай с хворостом, горячие творожные шарики, кобринское мороженое и клубнику с медом.

Путин побывал с двухдневным официальным визитом в Минске. В ходе поездки состоялись российско-белорусские переговоры в расширенном составе, на которых обсудили дальнейшие конкретные шаги по реализации общих импортозамещающих проектов в микроэлектронике, машиностроении и других областях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин прибыл в подмосковный Королев для осмотра производственных объектов предприятий оборонно-промышленного комплекса.