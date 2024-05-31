Тайное становится явным: прогноз Таро на неделю с 3 по 9 июня

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 160 0

Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Фото, видео: 5-tv.ru

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 3 по 9 июня.

Основная энергия недели (Карта Таро — Отшельник)

5-tv.ru

Этот состояние наблюдения, одиночества, мудрости и опыта. Карта символизирует время, когда можно заглянуть внутрь себя, получать какие-то новые знания.

Возможно, на этой неделе получится приобрести ценный опыт путем анализа или осознания. Есть вероятность, что в жизни подсветится то, что было давно скрыто.

Прогноз финансов недели (Карта Таро — Девятка Пентаклей)

5-tv.ru

Максимальное изобилие. Вероятно, будет открытие нового источника для заработка. Карта символизирует состояние полного удовлетворения финансовой сферой. Наступит благоприятный период для начала нового дела.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карта Таро — Паж Пентаклей)

5-tv.ru

Есть вероятность получения выгодного предложения, которое может впоследствии привести к плодотворному сотрудничеству. В романтических вопросах не стоит ожидать резких и нестабильных проявлений. Любовная линия будет отличаться на этой неделе особой стабильностью и прагматичностью.

Совет на неделю (Карта Таро — Пятерка Мечей)

5-tv.ru

Карта советует выйти из состояния ожидания. Вероятны смены настроений, из-за придется столкнуться с переменами планов и задумок.

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