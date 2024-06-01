Стало известно, каким оружием США разрешили Украине бить по России

Речь идет о российской территории, граничащей с Харьковской областью.

Вашингтон разрешил Киеву использовать для ударов в Харьковской области реактивные системы залпового огня HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

«Оружие, которое США разрешат использовать украинцам в Харьковском регионе, включает в себя ракетные системы GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийские системы», — говорится в публикации.

Подчеркивается, что Вашингтон не одобрил применение дальнобойных ракет ATACMS по территории России, опасаясь прямого конфликта с Москвой.

Ранее в Госдепе подтвердили, что президент США Джо Байден разрешил атаковать Россию контрбатарейными снарядами в Харьковской области.

При этом в ведомстве отметили, что Украине по-прежнему нельзя использовать баллистические ракеты ATACMS и остальные средства для дальних атак по территориям России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц готов выступить за разрешение Украине применять поставленное Западом вооружение для ударов вглубь России.