Стало известно, каким оружием США разрешили Украине бить по России

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 104 0

WSJ: США не разрешали Украине атаковать Россию ракетами ATACMS

Стало известно, каким оружием США разрешили Украине бить по России

Фото: Bo Amstrup / ТАСС

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Речь идет о российской территории, граничащей с Харьковской областью.

Вашингтон разрешил Киеву использовать для ударов в Харьковской области реактивные системы залпового огня HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

«Оружие, которое США разрешат использовать украинцам в Харьковском регионе, включает в себя ракетные системы GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийские системы», — говорится в публикации.

Подчеркивается, что Вашингтон не одобрил применение дальнобойных ракет ATACMS по территории России, опасаясь прямого конфликта с Москвой.

Ранее в Госдепе подтвердили, что президент США Джо Байден разрешил атаковать Россию контрбатарейными снарядами в Харьковской области.

При этом в ведомстве отметили, что Украине по-прежнему нельзя использовать баллистические ракеты ATACMS и остальные средства для дальних атак по территориям России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц готов выступить за разрешение Украине применять поставленное Западом вооружение для ударов вглубь России.

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