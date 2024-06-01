Стало известно, каким оружием США разрешили Украине бить по России

WSJ: США не разрешали Украине атаковать Россию ракетами ATACMS
Фото: Bo Amstrup / ТАСС
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Речь идет о российской территории, граничащей с Харьковской областью.
Вашингтон разрешил Киеву использовать для ударов в Харьковской области реактивные системы залпового огня HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
«Оружие, которое США разрешат использовать украинцам в Харьковском регионе, включает в себя ракетные системы GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийские системы», — говорится в публикации.
Подчеркивается, что Вашингтон не одобрил применение дальнобойных ракет ATACMS по территории России, опасаясь прямого конфликта с Москвой.
Ранее в Госдепе подтвердили, что президент США Джо Байден разрешил атаковать Россию контрбатарейными снарядами в Харьковской области.
При этом в ведомстве отметили, что Украине по-прежнему нельзя использовать баллистические ракеты ATACMS и остальные средства для дальних атак по территориям России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц готов выступить за разрешение Украине применять поставленное Западом вооружение для ударов вглубь России.
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