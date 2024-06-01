Пентагон отказался признавать ответственность НАТО за кризис на Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин не признает ответственность Североатлантического альянса в начале кризиса на Украине. Об этом он заявил в беседе с журналистом во время выступления на саммите «Диалог Шангри Ла» в Сингапуре.

«Я не согласен с вашей позицией, что экспансия НАТО спровоцировала украинский кризис», — сказал Остин.

По мнению министра обороны Соединенных Штатов Америки, вся вина якобы лежит на России, и именно Российская Федерация несет ответственность за сложившуюся ситуацию, а не активное стремление НАТО к расширению.

Саммит «Диалог Шангри Ла» — ежегодный публичный форум по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В нем принимают участие главы и представители вооруженных сил и оборонных ведомств из различных стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Пентагон передал Украине инструкцию по нанесению ударов по территориям РФ.