Пентагон отказался признавать ответственность НАТО за кризис на Украине
Глава Минобороны США обвинил Россию в сложившейся ситуации.
Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Пентагона Ллойд Остин не признает ответственность Североатлантического альянса в начале кризиса на Украине. Об этом он заявил в беседе с журналистом во время выступления на саммите «Диалог Шангри Ла» в Сингапуре.
«Я не согласен с вашей позицией, что экспансия НАТО спровоцировала украинский кризис», — сказал Остин.
По мнению министра обороны Соединенных Штатов Америки, вся вина якобы лежит на России, и именно Российская Федерация несет ответственность за сложившуюся ситуацию, а не активное стремление НАТО к расширению.
Саммит «Диалог Шангри Ла» — ежегодный публичный форум по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В нем принимают участие главы и представители вооруженных сил и оборонных ведомств из различных стран.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Пентагон передал Украине инструкцию по нанесению ударов по территориям РФ.
- 25 мая
- Рогов опроверг информацию об открытии шлюзов на плотине ДнепроГЭС
- 15 мая
- Приступы русофобии: к чему привел запрет русского языка на Украине
- 7 мая
- «Переложить ответственность»: Си Цзиньпина оскорбили требования Запада по России
- 23 апр
- Уехавшие с Украины военнообязанные лишились доступа к консульским услугам
- 22 апр
- Подоляк упрекнул Маска из-за слов о стратегии выхода из конфликта на Украине
- 22 апр
- На Украине раскрыли число пытающихся сбежать из страны уклонистов
- 21 апр
- Асад заявил о возможности СВО исправить ход истории
- 20 апр
- На Украине сообщили о повреждении Южного порта Одессы
- 16 апр
- Больше не друзья? Почему США помогают Израилю охотнее, чем Украине
- 13 апр
- В Швейцарии заявили о необходимости присутствия России на конференции по Украине
Читайте также
42%
0.40 97.79
0.66
Нашли ошибку?