Под Новороссийском обнаружены обломки украинского беспилотника

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 58 0

Накануне ВСУ предприняли попытку совершить террористическую атаку по территории Краснодарского края.

Под Новороссийском обнаружены обломки украинского беспилотника

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Обломки украинского беспилотного летательного аппарата были обнаружены в станице Раевской под Новороссийском. Об этом сообщили в Telegram-канале городского муниципального центра управления.

Отмечается, что найденные части дрона Вооруженных сил Украины в скором времени будут обезврежены.

«31 мая в результате атаки ВСУ при объезде специальными службами в станице Раевской были обнаружены остатки БПЛА самолетного типа. В районе раевских бань выставлено оцепление», — гласит сообщение.

Под Новороссийском обнаружены обломки украинского беспилотникаПод Новороссийском обнаружены обломки украинского беспилотника. Фото: 5-tv.ru

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, о которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за ночь над Краснодарским краем уничтожено 29 дронов ВСУ и 5 ракет «Нептун».

+27° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
90.19
0.40 97.79
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:35
Не хуже Прилучного? Муцениеце нашла отчима для своих детей
12:12
Врачи центров медицины ФИФА приняли участие в конференции «СПОРТМЕДФОРУМ»
12:07
Слишком мелко: названы самые неочевидные причины снижения зрения
11:53
Дмитрий Песков посетил прощание с Анастасией Заворотнюк
11:37
Прощание с Анастасией Заворотнюк началось в Покровском монастыре
11:17
Испытывается в зоне СВО: в России создали первый в мире робот-камикадзе

Сейчас читают

Прощание с Анастасией Заворотнюк началось в Покровском монастыре
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака
«Появляется любовница»: как отношение Мусагалиева к жене скажется на его браке
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео