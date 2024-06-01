Обломки украинского беспилотного летательного аппарата были обнаружены в станице Раевской под Новороссийском. Об этом сообщили в Telegram-канале городского муниципального центра управления.

Отмечается, что найденные части дрона Вооруженных сил Украины в скором времени будут обезврежены.

«31 мая в результате атаки ВСУ при объезде специальными службами в станице Раевской были обнаружены остатки БПЛА самолетного типа. В районе раевских бань выставлено оцепление», — гласит сообщение.

Под Новороссийском обнаружены обломки украинского беспилотника. Фото: 5-tv.ru

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, о которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за ночь над Краснодарским краем уничтожено 29 дронов ВСУ и 5 ракет «Нептун».