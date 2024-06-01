Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей

Российский президент Владимир Путин поздравил граждан с Международным днем защиты детей. Его торжественная телеграмма с подписью опубликована на официальном сайте Кремля.

«Подчеркну, в нашей стране вопросам воспитания детей, укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание государства и общества», — написал лидер РФ.

Он также подчеркнул, что очень важно, чтобы каждый ребенок рос счастливым и здоровым, получал любовь и заботу от своих родителей, а также имел возможность раскрывать свои таланты.

В этом направлении особенно упорно работает Российский детский фонд, его специальные программы, как отметил президент, по-настоящему достойны глубочайшего признания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю и традиции праздника в России. 1 июня в мире отмечается Международный день защиты детей. У праздника давняя история, и началась она с позапрошлого столетия благодаря американскому священнику.