Заворотнюк похоронили на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища

Прощание с актрисой ранее прошло в Покровском женском монастыре в присутствии членов семьи, звездных друзей и сотен поклонников.

Актрису Анастасию Заворотнюк похоронили на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru.

Уточняется, что могила Заворотнюк расположена радом с захоронениями народной артистки России Нины Руслановой и народного артиста СССР Николая Сличенко.

Прощание с актрисой прошло утром 1 июня в Покровском женском монастыре. Проводить ее в последний путь приехали члены семьи, коллеги, звездные друзья и сотни поклонников.

С самого утра в монастыре было практически не протолкнуться, очередь из желающих проститься с любимой актрисой растянулась далеко за пределы обители, а гроб с первых же минут практически утонул в цветах.

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни ночью 30 мая на 54-м году жизни. В 2019 году у нее диагностировали страшное заболевание — рак головного мозга в четвертой стадии.

Последние несколько лет она мужественно боролась с болезнью, но все же врачи не смогли спасти артистки. В последние несколько месяцев ее состояние резко ухудшилось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что церемонию прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк посетил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.