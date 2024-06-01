Заворотнюк похоронили на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища
В Москве 1 июня завершились прощание и похороны Анастасии Заворотнюк
Фото, видео: Вова Жабриков / ТАСС; 5-tv.ru
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Прощание с актрисой ранее прошло в Покровском женском монастыре в присутствии членов семьи, звездных друзей и сотен поклонников.
Актрису Анастасию Заворотнюк похоронили на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru.
Уточняется, что могила Заворотнюк расположена радом с захоронениями народной артистки России Нины Руслановой и народного артиста СССР Николая Сличенко.
Прощание с актрисой прошло утром 1 июня в Покровском женском монастыре. Проводить ее в последний путь приехали члены семьи, коллеги, звездные друзья и сотни поклонников.
С самого утра в монастыре было практически не протолкнуться, очередь из желающих проститься с любимой актрисой растянулась далеко за пределы обители, а гроб с первых же минут практически утонул в цветах.
Анастасия Заворотнюк ушла из жизни ночью 30 мая на 54-м году жизни. В 2019 году у нее диагностировали страшное заболевание — рак головного мозга в четвертой стадии.
Последние несколько лет она мужественно боролась с болезнью, но все же врачи не смогли спасти артистки. В последние несколько месяцев ее состояние резко ухудшилось.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что церемонию прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк посетил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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