Лавров назвал циничной позицию Германии по выплатам блокадникам Ленинграда

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 37 0

Отказ Берлина распространить гуманитарные выплаты на всех жертв блокады, а не только на евреев, абсолютно неприемлем, считают в МИД РФ.

Лавров назвал циничной позицию Германии по выплатам блокадникам Ленинграда

Фото: © РИА Новости / Всеволод Тарасевич

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Решение властей Германии выплачивать компенсации только блокадникам Ленинграда еврейской национальности крайне цинично. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью проекту «Без срока давности».

«Мы обратились к ним (к Германии. — Прим. ред.) и сказали, что справедливость должна восторжествовать. Все блокадники страдали одинаково, мерзли, умирали. Это была жуткая часть Великой Отечественной, Второй мировой войны. Нам ответили, что, мол, жертвам холокоста по закону можно и нужно выплачивать компенсации, а все остальные не являются жертвами холокоста. Даже не нужно объяснять, насколько цинично это звучало», — сказал глава МИД.

По словам Лаврова, он лично обсуждал этот вопрос с президентом Германии, поднимал его в других немецких ведомствах, но безрезультатно.

В 2021 году организация «Конференция по вопросам материальных претензий евреев к Германии» сообщила о выплатах от правительства ФРГ ежемесячного пособия в 375 евро жертвам холокоста, пережившим блокаду Ленинграда.

Российский МИД тогда призвал власти Германии не делить жертв нацизма по национальному признаку и выплачивать компенсации всем блокадникам, а не только евреям. В дипведомстве заявили, что такой подход ФРГ не соответствует принципам справедливости и равноправия.

В свою очередь в Берлине объяснили свою избирательность тем, что опасаются волны требований со стороны других пострадавших от гитлеровской агрессии стран.

Однако в МИД РФ напомнили, что блокада Ленинграда признана уникальной в истории — по степени жестокости и неизбирательности характера жертв. Поэтому право на компенсацию имеют все без исключения жители блокадного города.

В сентябре 2023 года жители блокадного Ленинграда призвали немецкую сторону распространить выплаты на всех переживших блокаду независимо от национальности.

Этот призыв поддержал МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что отказ немцев распространить гуманитарные выплаты на всех ленинградцев-блокадников, а не только еврейской национальности, абсолютно неприемлем.

Позицию Берлина Захарова назвала «вопиющей» и указала на моральную обоснованность просьбы блокадников о выплатах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд Петербурга признал геноцидом действия нацистов в период блокады.

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