Дочь Александра Михайлова получила предложение руки и сердца прямо на сцене

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 331 0

Как на это отреагировали родители Мирославы?

Дочь Александра Михайлова получила предложение руки и сердца прямо на сцене

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Дочь народного артиста РСФСР Александра Михайлова — Мирослава — получила предложение руки и сердца от своего избранника, которым является актер Анатолий Черников. Об этом сообщили в Telegram-канале Забайкальского международного кинофестиваля.

Мирослава Михайлова прилетела на кинофестиваль в Читу вместе с родителями и своим возлюбленным. Она выступила на гала-концерте, исполнив песню «Мой маленький оркестр». После чего ее спутник неожиданно поднялся на сцену с букетом цветов и опустился перед девушкой на одно колено.

«Мира, я очень долго думал, как и где это сделать. Надо, наверное, сделать это здесь, на родине твоего великого папы. Ты выйдешь за меня замуж?» — трогательно произнес Черников.

Мирослава не сдерживала своих эмоций и сразу же ответила согласием на предложение, обняв возлюбленного.

Также на сцену вышли родители невесты и сказали паре напутственные слова. Александр Михайлов отметил, что у Мирославы и Анатолия сначала была крепкая дружба, а теперь «мощная» любовь. Он также выразил свою радость за пару.

Мирослава Михайлова и Анатолий Черников вместе более пяти лет. В 2020 году они вместе поступили на актерский факультет ВГИКа.

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