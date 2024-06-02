Хотят научиться? В США объявили тендер на покупку книг о военной стратегии РФ
В США объявили тендер на покупку книг о военной стратегии РФ
Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs
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Совершить покупку планируют как можно скорее — уже в июне.
Пентагон объявил тендер на закупку книг о российской военной стратегии западных авторов. Об этом стало известно из информации портала госзакупок США.
Так, американские библиотеки намерены пополнить книгами лектора королевского колледжа Лондона Офера Фридмана «Стратегия: основа российской военной стратегии», «Большая стратегия России в эпоху соперничества сверхдержав» Эндрю Моргана и трудом одного английского автора Самэуля Рамани об украинском конфликте. Сделать это хотят до середины июня.
Бюджет на каждую книгу составляет 600 долларов. Кроме того, будущих военных летчиков намерены обучать и по книгам о Китае, искусственном интеллекте и космических стратегиях.
К слову, до этого Пентагон передал Украине инструкцию по нанесению ударов по территориям РФ. В Белом доме даже настояли, чтобы Киев преподносил свои атаки в качестве «акта самообороны».
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как беспилотники «Орлан-30» уничтожают хваленую западную технику ВСУ.
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