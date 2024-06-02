Хотят научиться? В США объявили тендер на покупку книг о военной стратегии РФ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 37 0

В США объявили тендер на покупку книг о военной стратегии РФ

Хотят научиться? В США объявили тендер на покупку книг о военной стратегии РФ

Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs

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Совершить покупку планируют как можно скорее — уже в июне.

Пентагон объявил тендер на закупку книг о российской военной стратегии западных авторов. Об этом стало известно из информации портала госзакупок США.

Так, американские библиотеки намерены пополнить книгами лектора королевского колледжа Лондона Офера Фридмана «Стратегия: основа российской военной стратегии», «Большая стратегия России в эпоху соперничества сверхдержав» Эндрю Моргана и трудом одного английского автора Самэуля Рамани об украинском конфликте. Сделать это хотят до середины июня.

Бюджет на каждую книгу составляет 600 долларов. Кроме того, будущих военных летчиков намерены обучать и по книгам о Китае, искусственном интеллекте и космических стратегиях.

К слову, до этого Пентагон передал Украине инструкцию по нанесению ударов по территориям РФ. В Белом доме даже настояли, чтобы Киев преподносил свои атаки в качестве «акта самообороны».

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как беспилотники «Орлан-30» уничтожают хваленую западную технику ВСУ.

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