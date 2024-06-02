Грозное оружие: как беспилотники «Орлан-30» уничтожают хваленую западную технику ВСУ

Эфирная новость 83 0

Российские дроны уничтожают хваленую западную технику ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Российские дроны активно работают на всех направлениях спецоперации. И весьма эффективно.

Есть вполне правдоподобная версия: из президента Украины Владимира Зеленского прямо на наших глазах делают козла отпущения, на которого повесят все грехи, если начнется «Судный день». Он это чувствует, и даже изволит гневаться на США. Вот, уволил, говорят, несколько дорогих Белому дому чиновников. Более того, полетел аж в Сингапур, чтобы лично встретиться с главой Пентагона. А что, уже трубку не берут в Вашингтоне?

Осталось найти повод, его красиво убрать. Так, чтобы сохранить лицо американцам. Например, если народ взбунтуется, взбешенный мобилизацией.

Самая большая претензия Запада к Зеленскому — он оказался неэффективным пиарщиком. Ему поставлено лучшее западное вооружение, но оно не приносит успехов на поле боя. Напротив, горит, и позорит их военпром.

Только за этот месяц уничтожено четыре Abrams, семь Leopard, 12 Bradley, пушки и РСЗО вообще десятками. Львиную долю из них поражают наши дроны. Как они работают на линии фронта — увидел корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин.

Расчет FPV-дронов засек технику ВСУ во время осмотра.

А это уже другой эпизод. Танк противника выкатился, навелся для работы, но так и не выстрелил. Наш камикадзе долетел быстрее.

Этот экипаж броневика MaxxPro решил припарковаться у посадки. Он не мог остаться незамеченным, тоже уничтожен.

Расчеты FPV-дронов группировки «Центр» уничтожают десятки единиц техники противника ежедневно, бойцы очень мобильны.

«Пока оператор готовит оборудование к взлету, его помощник, инженер, лепит снаряд. Так они в паре быстро работают, иногда бывает еще третий, который с помощью „мавика“ обычного контролирует позицию врага», — говорит журналист.

Конкретно этот выстрел способен пробить полметра брони. Им сейчас уничтожается большая часть техники ВСУ.

Бойцы работают сбросами с FPV-дронов.

«Дальность полета сильно увеличилась за счет того, что наши инженеры–конструкторы модернизируют оборудование», — сообщает боец группировки «Центр» с позывным «Алтай».

В подразделении целая лаборатория, в которой собирают все новинки и начинают применять в бою.

«Когда очень сильно РЭБ глушил, просто брали несколько направлений», — утверждает пилот FPV-дронов группировки «Центр» с позывным «Кот».

На счету только этого расчета тридцать пикапов, больше десяти БМП, сожженный Abrams и Leopard.

Еще одно грозное оружие наших войск — это беспилотник «Орлан-30».

«Огромный аппарат, стрела еще больше — все это позволяет улететь на сотни километров вперед. Для врагов наших это большая проблема», — говорит корреспондент.

Именно «Орлан-30» служит основным средством для наведения крупнокалиберной артиллерии. Он является и глазами для корректируемого боеприпаса «Краснополь», одного из самых грозных средств поражения наших войск.

Вычислить можно фактически любую позицию противника. Аналогов БПЛА «Орлан-30» у ВСУ нет, и вряд ли в ближайшее время появятся. А это значит, что в аэроразведке мы на несколько шагов впереди.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
2 июн
Силы ПВО за ночь сбили три украинских дрона над российскими территориями
2 июн
Над Белгородской областью уничтожены три украинских дрона
30 мая
У берегов Крыма уничтожены ракеты ATACMS и украинские дроны
29 мая
Над Армавиром уничтожили украинский беспилотник
27 мая
Над Краснодарским краем уничтожили четыре дрона ВСУ
26 мая
Силы ПВО за ночь сбили семь украинских дронов над Курской областью
25 мая
В Адыгее упал беспилотник
25 мая
Силы ПВО за ночь сбили три украинских дрона в Белгородской и Курской областях
24 мая
ПВО сбила три ракеты ATACMS над Крымом и два дрона ВСУ в Белгородской области
23 мая
Беспилотник сбили в Елабужском районе Татарстана
+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
90.19
0.40 97.79
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:52
Катя Лель была права? Ученые раскрыли исследования 2 самых далеких галактик
10:36
Бесчеловечные преступления: как ВСУ обстреляли Белгород в Международный день защиты детей
10:18
Силы ПВО за ночь сбили три украинских дрона над российскими территориями
10:12
Над Белгородской областью уничтожены три украинских дрона
10:02
Шахматиста Каспарова* могут посадить за нарушение деятельности иноагента
9:45
При детонации боеприпаса в Белгородской области погиб чиновник Игорь Нечипоренко

Сейчас читают

Дочь Александра Михайлова получила предложение руки и сердца прямо на сцене
«Заставляют расти и умнеть»: Кологривый назвал свои лучшие проекты
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео