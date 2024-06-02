Грозное оружие: как беспилотники «Орлан-30» уничтожают хваленую западную технику ВСУ

Российские дроны активно работают на всех направлениях спецоперации. И весьма эффективно.

Есть вполне правдоподобная версия: из президента Украины Владимира Зеленского прямо на наших глазах делают козла отпущения, на которого повесят все грехи, если начнется «Судный день». Он это чувствует, и даже изволит гневаться на США. Вот, уволил, говорят, несколько дорогих Белому дому чиновников. Более того, полетел аж в Сингапур, чтобы лично встретиться с главой Пентагона. А что, уже трубку не берут в Вашингтоне?

Осталось найти повод, его красиво убрать. Так, чтобы сохранить лицо американцам. Например, если народ взбунтуется, взбешенный мобилизацией.

Самая большая претензия Запада к Зеленскому — он оказался неэффективным пиарщиком. Ему поставлено лучшее западное вооружение, но оно не приносит успехов на поле боя. Напротив, горит, и позорит их военпром.

Только за этот месяц уничтожено четыре Abrams, семь Leopard, 12 Bradley, пушки и РСЗО вообще десятками. Львиную долю из них поражают наши дроны. Как они работают на линии фронта — увидел корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин.

Расчет FPV-дронов засек технику ВСУ во время осмотра.

А это уже другой эпизод. Танк противника выкатился, навелся для работы, но так и не выстрелил. Наш камикадзе долетел быстрее.

Этот экипаж броневика MaxxPro решил припарковаться у посадки. Он не мог остаться незамеченным, тоже уничтожен.

Расчеты FPV-дронов группировки «Центр» уничтожают десятки единиц техники противника ежедневно, бойцы очень мобильны.

«Пока оператор готовит оборудование к взлету, его помощник, инженер, лепит снаряд. Так они в паре быстро работают, иногда бывает еще третий, который с помощью „мавика“ обычного контролирует позицию врага», — говорит журналист.

Конкретно этот выстрел способен пробить полметра брони. Им сейчас уничтожается большая часть техники ВСУ.

Бойцы работают сбросами с FPV-дронов.

«Дальность полета сильно увеличилась за счет того, что наши инженеры–конструкторы модернизируют оборудование», — сообщает боец группировки «Центр» с позывным «Алтай».

В подразделении целая лаборатория, в которой собирают все новинки и начинают применять в бою.

«Когда очень сильно РЭБ глушил, просто брали несколько направлений», — утверждает пилот FPV-дронов группировки «Центр» с позывным «Кот».

На счету только этого расчета тридцать пикапов, больше десяти БМП, сожженный Abrams и Leopard.

Еще одно грозное оружие наших войск — это беспилотник «Орлан-30».

«Огромный аппарат, стрела еще больше — все это позволяет улететь на сотни километров вперед. Для врагов наших это большая проблема», — говорит корреспондент.

Именно «Орлан-30» служит основным средством для наведения крупнокалиберной артиллерии. Он является и глазами для корректируемого боеприпаса «Краснополь», одного из самых грозных средств поражения наших войск.

Вычислить можно фактически любую позицию противника. Аналогов БПЛА «Орлан-30» у ВСУ нет, и вряд ли в ближайшее время появятся. А это значит, что в аэроразведке мы на несколько шагов впереди.