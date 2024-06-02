Китайский зонд совершил успешную посадку на обратную сторону Луны

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Евгения Романова
Евгения Романова 33 0

Посадочный модуль китайского зонда «Чанъэ-6» сел на обратной стороне Луны

Китайский зонд совершил успешную посадку на обратную сторону Луны

Фото: www.globallookpress.com / Jin Liwang

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Он соберет лунный грунт и доставит его на Землю.

Посадочный модуль китайского зонда «Чанъэ-6» успешно сел на обратной стороне Луны. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).

«При поддержке спутника-ретранслятора „Цюэдао-2“ посадочный модуль аппарата „Чанъэ-6“ успешно совершил посадку в назначенном месте в бассейне Южный полюс — Эйткен», — говорится в сообщении.

В ходе прилунения аппарат завис на высоте примерно 100 метров над безопасной зоной, после чего применил лазерный 3D-сканер для обнаружения препятствий на поверхности Луны. Затем он приблизился к поверхности естественного спутника Земли, выключил двигатель и приземлился в свободном падении.

Планируется, что миссия посадочного модуля займет 53 дня. В ходе нее аппарат соберет лунный грунт. После этого он состыкуется с орбитальным модулем и при помощи возвращаемого модуля доставит образцы на Землю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Китай впервые запустил зонд «Чанъэ-6» для взятия грунта с обратной стороны Луны. Состоялся пуск 3 мая. Уточнялось, что образцы зонд будет собирать при помощи буровой установки и роботизированного ковша. Если все пройдет успешно, то это станет первым в истории случаем при изучении обратной стороны Луны.

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