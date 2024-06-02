«Не связан с атакой БПЛА»: глава Коми назвал причину пожара на НПЗ в Ухте
Глава Коми Уйба: пожар на НПЗ произошел из-за несоблюдения техники безопасности
Фото: Telegram / МЧС Республики Коми / mchsKomi
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В результате ЧП на предприятии пострадали три человека.
Причиной возгорания резервуара на нефтеперерабатывающем предприятии в Ухте стало несоблюдение правил безопасности. Об этом сообщил глава Коми Владимир Уйба.
«Хочу сразу успокоить жителей Ухты и Коми: пожар не связан с атаками вражеских беспилотных аппаратов. По предварительным данным, причиной случившегося стало несоблюдение правил техбезопасности. Ситуацию держу на контроле», — написал он в своем Telegram-канале.
Уйба уточнил, что резервуар с мазутом воспламенился в ходе плановых технических работ. В результате ЧП пострадали три человека, им оказывают необходимую помощь.
До этого в управлении МЧС по Республике Коми сообщили о пожаре на нефтеперерабатывающем предприятии в Ухте. На место немедленно прибыли бригады спасателей. Всего к ликвидации огня привлекли 75 сотрудников и 22 единицы техники МЧС.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что беспилотник ВСУ упал на территорию нефтеперерабатывающего завода в городе Славянск-на-Кубани.
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