«Человек-легенда»: Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова

Президент РФ отметил, что политик был настоящим патриотом.

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Государственной Думы Артура Чилингарова, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что политик был настоящим патриотом и выдающимся ученым. Светлая память о Герое СССР и РФ навсегда будет сохранена в сердцах его родных и близких.

«Поистине человек-легенда», — сообщил президент.