«Человек-легенда»: Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 47 0

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова

«Человек-легенда»: Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

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Президент РФ отметил, что политик был настоящим патриотом.

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Государственной Думы Артура Чилингарова, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что политик был настоящим патриотом и выдающимся ученым. Светлая память о Герое СССР и РФ навсегда будет сохранена в сердцах его родных и близких.

«Поистине человек-легенда», — сообщил президент.

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