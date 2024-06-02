«Человек-легенда»: Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова
Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ отметил, что политик был настоящим патриотом.
Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Государственной Думы Артура Чилингарова, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Российский лидер отметил, что политик был настоящим патриотом и выдающимся ученым. Светлая память о Герое СССР и РФ навсегда будет сохранена в сердцах его родных и близких.
«Поистине человек-легенда», — сообщил президент.
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