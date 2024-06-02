Владимир Путин похвалил фрукты из Узбекистана

Стали известны новые детали поездки российского лидера в Ташкент.

Президент РФ Владимир Путин перед переговорами с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте поблагодарил министра сельского хозяйства республики Иброхима Абдурахмонова за вкусные фрукты. Кадры показали в эфире федерального телеканала.

«Спасибо за фрукты, мне президент присылает. Так вкусно», — отметил российский лидер.

Путин побывал с государственным визитом в Узбекистане 26–28 мая. В результате этой поездки страны подписали соглашения по новым проектам на сумму более 20 миллиардов долларов.

Известно, что Россия инвестировала в экономику Узбекистана почти девять с половиной миллиардов долларов: работают тысячи совместных предприятий, строится медно-обогатительная фабрика на базе Алмалыкского горно-металлургического комбината.

Также Россия и Узбекистан прорабатывают контракт по созданию атомной электростанции (АЭС) российского дизайна с малыми ядерными реакторами и проект газохимического комплекса.

Кроме экономических отношений активно развиваются гуманитарные инициативы. В частности, в узбекских школах запущен проект по повышению качества русского языка.

Ранее 5-tv.ru рассказал, о чем договорились Путин и Мирзиёев в ходе переговоров в Ташкенте.