Владимир Путин похвалил фрукты из Узбекистана

Путин поблагодарил главу минсельхоза Узбекистана за вкусные фрукты
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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Стали известны новые детали поездки российского лидера в Ташкент.
Президент РФ Владимир Путин перед переговорами с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте поблагодарил министра сельского хозяйства республики Иброхима Абдурахмонова за вкусные фрукты. Кадры показали в эфире федерального телеканала.
«Спасибо за фрукты, мне президент присылает. Так вкусно», — отметил российский лидер.
Путин побывал с государственным визитом в Узбекистане 26–28 мая. В результате этой поездки страны подписали соглашения по новым проектам на сумму более 20 миллиардов долларов.
Известно, что Россия инвестировала в экономику Узбекистана почти девять с половиной миллиардов долларов: работают тысячи совместных предприятий, строится медно-обогатительная фабрика на базе Алмалыкского горно-металлургического комбината.
Также Россия и Узбекистан прорабатывают контракт по созданию атомной электростанции (АЭС) российского дизайна с малыми ядерными реакторами и проект газохимического комплекса.
Кроме экономических отношений активно развиваются гуманитарные инициативы. В частности, в узбекских школах запущен проект по повышению качества русского языка.
Ранее 5-tv.ru рассказал, о чем договорились Путин и Мирзиёев в ходе переговоров в Ташкенте.
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