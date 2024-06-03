Чтобы «задобрить» арабские страны? Зеленский признал Палестину государством

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 143 0

Расмуссен: Зеленский признал Палестину государством из собственной выгоды

Чтобы «задобрить» арабские страны? Зеленский признал Палестину государством

Фото: Reuters / Edgar Su

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По мнению аналитика, глава киевского режима сделал подобное заявление из корыстных целей.

Лидер Незалежной Владимир Зеленский признал Палестину как государство. Сделал он это для того, чтобы Запад вновь обратил внимание на украинский конфликт и предоставил финансовую помощь. Такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

«США, очевидно, не поддерживают его слова, и Зеленский понимает, что бы он ни говорил, они не позволят другим странам в ООН считать так же. Таким образом, он получает больше поддержки от европейских стран и отдаляет США, но Зеленский предвидит, что в любом случае будет в скором времени отдален от Вашингтона из-за выборов», ― заявил эксперт.

По мнению Расмуссена, Зеленский также пытается «задобрить» арабские страны, чтобы получить и от них финансирование. Он также отметил, что для Зеленского Палестина вообще не имеет никакого значения, потому что будущее Украины так же туманно. А через десять лет страны может и вовсе не быть.

Прежде Зеленский заявил, что Украина сделает все, чтобы палестино-израильский конфликт закончился.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто стал фаворитом на должность президента Украины.

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