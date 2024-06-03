«Это не сказка»: Боярский раскрыл правду о романе Заворотнюк и Жигунова

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 75 0

Боярский: Жигунов очень ревновал Заворотнюк и никого к ней не подпускал

«Это не сказка»: Боярский раскрыл правду о романе Заворотнюк и Жигунова

Фото: www.globallookpress.com / Victor Klyushkin

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Актеры играли возлюбленных на экране, а после чувства между ними загородились и в реальной жизни. Только так ли красивы они были, как это выглядело со стороны?

Сергей Жигунов во время отношений с Анастасией Заворотнюк выступал в роли защитника и безумно ревновал ее к окружающим. Об этом рассказал народный артист РСФСР Михаил Боярский в документальном фильме одного из федеральных каналов «В память об Анастасии Заворотнюк».

По словам актера, порой ревность Жигунова доходила до того, что он просто не подпускал мужчин к своей возлюбленной. В такой ситуации оказался и сам Боярский. Это произошло во время съемок одного из совместных проектов — Жигунов запретил артисту приближаться к Заворотнюк.

«Жигунов никого к ней не подпускал. Эта история не так волшебна. Всем хочется сказки. Нет, это не сказка», — вспоминает Боярский.

Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов начали отношения во время съемок сериала «Моя прекрасная няня». Считается, что ради новой любви актриса развелась со своим мужем Дмитрием Стрюковым, а Жигунов ушел от супруги Веры Новиковой. Однако роман так и не привел к браку. В 2008 году Заворотнюк разорвала отношения, а после вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева.

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни ночью 30 мая на 54-м году жизни. В 2019 году у нее диагностировали страшное заболевание — рак головного мозга в четвертой стадии. Последние несколько лет она мужественно боролась с болезнью, но все же врачи не смогли спасти артистку. В последние несколько месяцев ее состояние резко ухудшилось.

Ранее 5-tv.ru писал, что олимпийская чемпионка России по танцам на льду Татьяна Навка рассказала об Анастасии Заворотнюк.

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